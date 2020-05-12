Украинский фермер повесился, не дождавшись помощи от Зеленского

12.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Фермер из села Шевченково Килийской ОТГ Одесской области покончил с собой из-за неурожая.

Об этом сообщает местный телеканал «Репортер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фермеру Василию Сердюченко было 66 лет. Причиной такого поступка называют небывалую засуху в области, уничтожившую практически весь урожай озимых.

«Погибший был относительно небольшим сельхозпроизводителей, арендовал 150 гектаров земли. Под полевые работы были взяты кредиты, а пайщикам по итогам уборочной кампании нужно было выплатить 900 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

Местные власти винят в произошедшем руководство страны – еще две недели назад фермеры обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи пострадавшей от засухи Одесской области, но ответа так и не услышали.

«Мы просили в этих сложных обстоятельствах руководство страны повернутся лицом к людям и не словам, а конкретными деньгами, которые есть в бюджете, поддержать не крупные сельхозкорпорации, а земледелов. Таких, как Василий Николаевич. Хочу подчеркнуть – в государственном бюджете аграрный фонд заложен в размере четырех миллиардов гривен. Это серьезные деньги, которые сегодня как никогда нужны не как кредитный ресурс, а как финансовая компенсация потерь в связи с чрезвычайной ситуацией», – заявил мэр Килии Павел Бойченко.

В свою очередь «Бессарабия ИНФОРМ» уточняет, что мужчина повесился, оставив предсмертную записку, в которой объяснил, что засуха и гибель урожая довела его до отчаяния.