Украинский философ допустил конституционный отказ от ЕС и НАТО ради «компромисса» с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В качестве компромиссов Украина должна отказаться от курса в ЕС и НАТО, приведя Конституцию в соответствие с Декларацией о суверенитете.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Дацюка, Украине придется идти на компромиссы, если она не может решить конфликт на поле боя.

«Декларация, в которой зафиксирован нейтральный внеблоковый статус Украины, а также безъядерный, на нее ссылается Конституция, она имеет конституционный статус. Потому нам ни к чему возвращаться, не нужно – единственное, что из преамбулы нужно убрать курс на ЕС и НАТО, преамбулы Конституции, внесенный туда во времена Порошенко, и все станет хорошо. Нужно убрать противоречие в конституционных нормативных актах, в преамбуле к Конституции, и можно вести переговоры… Сейчас решается вопрос – мы будем все решать на поле боя или, все-таки, дипломатическим путем или путем переговоров? Если на поле боя, то Россия будет вынуждена именно так вести разговор с нами, но и мы тогда будем вынуждены чем-то уступить, потому что компромисс – это шаги не одного навстречу, это шаги обоих навстречу, иначе компромисса не будет. А для нас компромисс – пойти на уступки преамбулой Конституции в пользу декларации, на которую ссылается Конституция – это не компромисс, это фактически ликвидация противоречий. С России за это можно будет много выторговать, но это только в том случае, если мы пойдем по пути переговоров», – заключил Дацюк.