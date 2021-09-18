Украинский философ: Мы обречены на новую Руину

Украина обречена на новый период Руины – остатки советского наследия проедены, а ничего нового миру бывшая советская республика предложить не смогла.

Об этом в интервью изданию «Хвыля» заявил украинский философ Сергей Дацюк, ранее горячо поддерживавший Евромайдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Философ отметил, что амбиции объявить Украину наследницей Киевской Руси не соответствуют истинному положению страны.

«Есть исторические народы, которые постоянно предъявляют иные пространства, работают с временем, и втягивают в свои пространства. Есть народы, которые однажды это сделали и больше не пытаются это делать. Как какая-нибудь Швеция или Голландия. Когда-то же это были вполне себе империи, которые позволяли себе удерживать на себе центр внимания всей Европы. Но они выпали из истории, и они прекрасно себя чувствуют в том смысле что они не пытаются вернуться. Они зафиксировали некоторый успех как достаточно высокий уровень повседневности, и оценка жизни в повседневности как адекватная. То есть, они адекватны своей жизнью в повседневности, им не нужно возвращаться в историю. И они могут себе это позволить. Но мы, как страна фронтира, где постоянно сходятся влияния разных сил, разных порядков, мы можем быть либо исторической общностью, либо подчиниться кому-то.

И вот теперь вопрос – нужно ли нам возвращаться в историю? В этой попытке считать себя от Киевской Руси я слышу робкую, не рефлексивную, неосмысленную попытку вернуться в историю…

Если мы хотим хоть где-то предъявить иное пространство, то давай подумаем, мы сможем в сельском хозяйстве переплюнуть тех же голландцев, американцев? Я не вижу такой возможности. Мы сможем в философии переплюнуть немцев, и стартануть и пойти? Можем ли мы в музыке переплюнуть Австрию того времени, ныне Европу и Штаты? Большой вопрос. Не говоря уже о сферах традиционно индустриальных: судостроение, самолетостроение, ракетостроение, программирование, компьютерное производство и т.д. Мы сможем какую-то сферу предъявить и втянуть в нее ну хотя бы не весь мир, но значительную часть мира? Так бы мы попали в историю…

Пока мы ходим с факелами в годовщину Бандеры и одеваем вышиванки, поем гимны и боремся за украинский язык, наша энергия туда уходит… Вот мы же видим, что все уже, все запасы прочности Советского Союза мы проели. Если мы не предъявим чего-то иного, мы превратимся не в страну Третьего мира – мы превратимся в разруху. А опыт разрухи, Руины в украинской истории, кто хочет, можете прочитать. Это бывало не однажды. И даже не дважды», – заявил Дацюк.