Украинский философ: Мы тупо следуем путём Петлюры

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В 2014 году Киеву нужно было отказываться от любой дипломатии и жёстко бить по Донбассу всей имеющейся на Украине военной мощью.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему у нас сегодня идёт спор о предыдущих 30 с лишним годах? Потому что мы не в состоянии признавать ошибок. О столетиях? Ну, не в состоянии. Мы повторяем путь Петлюры и считаем, что он герой, то есть ни одна ошибка Петлюры не была официально проанализирована. Это же проблема!», – сказал Дацюк.

Романенко заметил, что «хрен с ним, с Петлюрой», но можно же анализировать то, что происходит здесь и сейчас, свидетели и участники чего ещё живы.

«Я же помню нашу с тобой попытку говорить в 2014 году, после того, как началась война, когда мы с тобой вдвоём входили и убеждали каждого отдельно: надо вот так, надо с использованием всех ресурсов, которые остались, военные, жёстко, радикально, никаких дипломатических путей, это всё не сработает. Ходили и буквально убеждали. Никого убедить было нельзя. Просто невозможно», – расстроился в ответ философ-майданщик, поборник «демократии».