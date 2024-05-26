Украинский философ: Мы тупо следуем путём Петлюры

Вадим Москаленко.  
26.05.2024 18:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 737
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В 2014 году Киеву нужно было отказываться от любой дипломатии и жёстко бить по Донбассу всей имеющейся на Украине военной мощью.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2014 году Киеву нужно было отказываться от любой дипломатии и жёстко бить по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Почему у нас сегодня идёт спор о предыдущих 30 с лишним годах? Потому что мы не в состоянии признавать ошибок. О столетиях? Ну, не в состоянии. Мы повторяем путь Петлюры и считаем, что он герой, то есть ни одна ошибка Петлюры не была официально проанализирована. Это же проблема!», – сказал Дацюк.

Романенко заметил, что «хрен с ним, с Петлюрой», но можно же анализировать то, что происходит здесь и сейчас, свидетели и участники чего ещё живы.

«Я же помню нашу с тобой попытку говорить в 2014 году, после того, как началась война, когда мы с тобой вдвоём входили и убеждали каждого отдельно: надо вот так, надо с использованием всех ресурсов, которые остались, военные, жёстко, радикально, никаких дипломатических путей, это всё не сработает. Ходили и буквально убеждали. Никого убедить было нельзя. Просто невозможно», – расстроился в ответ философ-майданщик, поборник «демократии».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть