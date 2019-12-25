Украинский философ предложил Зеленскому разбомбить Донбасс

25.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украина может вернуть полный контроль над Донбассом только уничтожив его жителей.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я достаточно нормальный человек для того, чтобы призывать к войне. Я когда говорю о войне, я говорю: если вы пытаетесь отстоять независимость, территорию, государство, вы должны в войне поступать военными способами и средствами.

А что это означает? Это означает, что если взялись воевать, то должны быть готовы бомбить Донбасс.

Если вы не готовы бомбить Донбасс, лучше сразу отдайте, потому что война это всегда определенная категория. Я не призываю, я просто рассказываю. Война так устроена.

Если вы не готовы бомбить Донбасс, то вам необходимо согласиться, что вы его потеряли, потому что как только враг узнает вашу слабость, он цепляет за нее и вас побеждает.

Нельзя в войне рисовать себе «красные линии», потому что как только ты себе «красную линию» нарисовал, тебя победят», – заявил «философ майдана».