Украинский философ: «Путин признал суверенитет ЛДНР, сговорившись с Байденом»

Американская разведка прекрасно знала, что Кремль готовится признать государственность ЛНР и ДНР. Ведя подковёрную игру с Москвой, Вашингтон отвлекал украинцев, запугивая Киев опасностью полномасштабного вторжения РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил ранее поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что нам дали США во время этого? Они на двоих с Путиным разыграли всю эту ситуацию. Они нам наступательное вооружение дали? Они нам дали только оборонное вооружение, на тот случай, если будет якобы полномасштабное наступление…

Что не видно, что эта ситуация была разыграна на двоих с Путиным? А кто пугал нас сроками наступления? Они что не слушали наших экспертов, что сначала будет признание ЛДНР? Они не знали об этом?! Они прекрасно знали. Вся разведка у них работает нормально», – возмущался Дацюк.