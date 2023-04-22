Украинский философ: Разрушить Россию не получится – русские ответят ядерным ударом

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Украина не сможет уничтожить Россию и разделить её на множество квази-государств, потому что у Киева нет для этого ни сил, ни даже конкретного плана действий.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представить себе, что мы разрушим Россию до такого состояния, чтобы у неё не было возможности информационно воздействовать, смысловые вещи выстраивать, гадить по-всякому, невозможно. Не производя никаких специальных действий, мы не сможем достичь такой ситуации», – сказал Дацюк.

Он подчеркнул, что у Киева нет ни сил, ни даже нормального плана по противостоянию с Россией.

«Чтобы её превратить в руины, или разделить – с этим надо работать. Карты по разделению я видел, красиво. Но возникает только один вопрос – вы как этого собираетесь добиться? Расскажите мне про инструмент, как вы собираетесь это сделать с ядерным государством? У них в Конституции записано, что, в случае деления, они будут отвечать ядерным ударом. Чтобы СССР распался, кто-то должен был изобрести очень сложную стратегию, обойти по многим направлениям, и сделать так, чтобы Советский Союз распался. Можно утверждать, что на Украине есть такая сложная стратегия, о которой мы не знаем, по которой мы обойдём Россию, и приведём её к самораспаду?» – подытожил Дацюк.