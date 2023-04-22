Украинский философ: Разрушить Россию не получится – русские ответят ядерным ударом

Вадим Москаленко.  
22.04.2023 17:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 874
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина не сможет уничтожить Россию и разделить её на множество квази-государств, потому что у Киева нет для этого ни сил, ни даже конкретного плана действий.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет уничтожить Россию и разделить её на множество квази-государств, потому что у...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Представить себе, что мы разрушим Россию до такого состояния, чтобы у неё не было возможности информационно воздействовать, смысловые вещи выстраивать, гадить по-всякому, невозможно. Не производя никаких специальных действий, мы не сможем достичь такой ситуации», – сказал Дацюк.

Он подчеркнул, что у Киева нет ни сил, ни даже нормального плана по противостоянию с Россией.

«Чтобы её превратить в руины, или разделить – с этим надо работать. Карты по разделению я видел, красиво. Но возникает только один вопрос – вы как этого собираетесь добиться?

Расскажите мне про инструмент, как вы собираетесь это сделать с ядерным государством? У них в Конституции записано, что, в случае деления, они будут отвечать ядерным ударом.

Чтобы СССР распался, кто-то должен был изобрести очень сложную стратегию, обойти по многим направлениям, и сделать так, чтобы Советский Союз распался.

Можно утверждать, что на Украине есть такая сложная стратегия, о которой мы не знаем, по которой мы обойдём Россию, и приведём её к самораспаду?» – подытожил Дацюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть