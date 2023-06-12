Украинский философ: «Русским нельзя давать читать Пушкина, Достоевского  Толстого»

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Президент Российской Федерации Владимир Путин является органичным порождением глубинной России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Левый берег» заявил профессор кафедры теоретической и практической философии Киевского национального университета им Шевченко Вахтанг Кебуладзе.

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Он считает «военными преступниками» российской руководство, но говорит, что «виноваты все русские».

«Моральная ответственность — не юридическая, не уголовная, а моральная — за весь этот ужас, который они несут в мир, и не только в Украину, но и в Сирию, Грузию, Африку, она лежит на всех русских», – сказал Кебуладзе.

Он считает, что русских не изменить, давая им читать Пушкина, Толстого и Достоевского.

«Ни в коем случае. Это усугубит болезнь. Потому что уже там, в этой классической русской литературе, укоренены нарративы ненависти, превосходства, ксенофобии. И когда мои коллеги, французские, польские, британские, американские, шведские философы спрашивают: «Как же русские могут быть такими бесчеловечно, когда у них такая литература, культура?». Я говорю: «Так вы не читали. В действительности вы не поняли. Вот именно потому, что у них такая литература, потому что у них такая культура, поэтому они такие», – гнет русофобскую линию философ.

Он называют ошибкой мнение западных партнеров, что есть плохая российская власть и несчастные русские.

«Но это нонсенс. Путин – это не демон, заброшенный из космоса в Россию. Это органическое порождение России. На него есть безумный запрос, и никто не промывал им мозги, наоборот – они создали Путина! Это их проекция. Они наслаждаются этим. Это то, что им нужно. И когда они приезжают на Запад, они с гордостью туда приезжают: они же русские, они же создали Путина, они же создали империю, они могут уничтожить миллионы вокруг себя, у них же есть ядерное оружие», – заявляет собеседник «ЛБ».

По его словам, русский – это не национальность.

«Это диагноз, это заболевание. Болезнь не биологическая, а историческая. И от нее нужно лечиться. Причем, когда я говорю «русский», я не имею в виду этническое происхождение. Я имею в виду эту извращенную имперскую идентичность. Поэтому, например, Шойгу, который вообще из Тувы – это классический российский имперец, несмотря на то, что, может, русской крови у него и вовсе нет», – резюмировал Кебуладзе.