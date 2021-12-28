Украинский философ: Стрелка часов судного дня никогда не была так близка к полуночи

28.12.2021  21:48 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Украина, ЯО
Новости Украины

Мир оказался в условиях беспрецедентно высокой опасности начала ядерной войны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил ранее поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир оказался в условиях беспрецедентно высокой опасности начала ядерной войны. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Если посмотреть на мир в целом с точки зрения политики, то видится такая модель – Китай становится единственным конкурентом США, кое-где уже потеснив США, и окончательно старается его потеснить к середине 30-х годов этого века. Его экспансии, где он конкурент, следующие – геоэкономическая, космическая, технологическая, куда входит телекоммуникационная, биоракетная, авиационная и научная в целом.

Европа серьёзно деградировала и пытается удерживать лишь экономический потенциал.

Россия выглядит в мире лишь в контексте ядерно-силового шантажа или точнее блефа, то есть, проводником государственного терроризма и хулиганства, что, скорее, раздражает всех. На сегодняшний день так выглядит ситуация», – утверждает Дацюк.

При этом, по его словам, сегодня мир оказался в беспрецедентно высокой опасности ядерного удара.

«Никогда прежде, начиная с 1947-го года, когда были изобретены Часы Судного дня, часовая стрелка не была так близко к полуночи. Даже когда СССР и США испытали термоядерное оружие, даже когда был Карибский кризис, никогда мы не приближались ближе, чем 2 минуты. На сегодняшний день – 1 минута 40 секунда», – предостерёг философ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть