Украинский философ: Стрелка часов судного дня никогда не была так близка к полуночи

Мир оказался в условиях беспрецедентно высокой опасности начала ядерной войны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил ранее поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на мир в целом с точки зрения политики, то видится такая модель – Китай становится единственным конкурентом США, кое-где уже потеснив США, и окончательно старается его потеснить к середине 30-х годов этого века. Его экспансии, где он конкурент, следующие – геоэкономическая, космическая, технологическая, куда входит телекоммуникационная, биоракетная, авиационная и научная в целом.

Европа серьёзно деградировала и пытается удерживать лишь экономический потенциал.

Россия выглядит в мире лишь в контексте ядерно-силового шантажа или точнее блефа, то есть, проводником государственного терроризма и хулиганства, что, скорее, раздражает всех. На сегодняшний день так выглядит ситуация», – утверждает Дацюк.