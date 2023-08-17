Украинский философ: Зачем нам Донбасс? Это «раковая опухоль»!

Донбасс для Украины является чужим – интеграция этого региона приведет к беде и будет вредна.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил философ Сергей Дацюк, ранее поддерживающий майданщиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Ребята, большая часть восточной Украины так и не была охвачена, вы с ней не сумели договориться. То, что вы пытаетесь ее отвоевать, дело, конечно, благородное, где-то даже героическое, но бесперспективное. Представьте себе, что мы сейчас отвоевываем Донбасс и вся эта раковая опухоль начинает расползаться на всю страну. Потому что что такое сегодня Донбасс? Это люди с промытыми мозгами на протяжении практически уже девяти лет. И этих людей мы впускаем во внутрь своей страны», – сказал эксперт.

«Возникает вопрос – мы и так-то не могли договориться без них, а с ними? Фактически после отвоевания Донбасса проблема для нас в полный рост возникнет другая – гражданская война внутри страны. То есть, отвоевав у врага свою территорию, мы получаем гражданскую войну внутри страны. Но никто же не хочет про это думать», – заявил Дацюк.