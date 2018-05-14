14.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинский флаг подняли над Эверестом

В понедельник, 14 мая, группа из трех украинских альпинистов покорила гору Эверест, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра экспедиции Яна Ростэм.

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В состав группы вошли: львовянин Роман Городечный, днепрянин Дмитрий Семеренко и глава группы Тарас Поздний.

“Сегодня, 14.05, в 9.10 по непальской времени (6.35 по украинскому) команда стояла на вершине мира”, – сообщила Яна Ростэм.

С сегодня на завтра глава группы Тарас намерен совершить восхождение на Лходзе.

“Если ему это удастся, он станет 87 человеком в мире, совершившей траверс Эверест и Лхоцзе, и первым украинцем”, – добавила руководитель пресс-центра экспедиции.