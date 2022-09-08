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Новости Украины

Украинский флаг водружен над мэрией Балаклеи. Также кадры сине-желтого полотнища появились возле памятника украинскому идолу Тарасу Шевченко.

Обозреватель Борис Рожин утверждает, что в городе и вокруг него еще продолжаются бои.

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Публицист Егор Холмогоров пишет, что захват ВСУ Балаклеи выглядит особо удручающе «на фоне того, что украинцы обороняют каждую маленькую деревеньку месяцами».

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков традиционно выступает с крайней критикой – по его словам, оборона Балаклеи была оголена.

«Фронт здесь держала «жидкая» цепочка опорных пунктов «мобиков» с тоже немногочисленными гарнизонами «росгвардии» в крупных населенных пунктах. Что и привело к быстрому прорыву и продвижению (на главном направлении – до 30 км в глубину) ударных групп противника, проходивших некоторые населенные пункты вообще без малейшего сопротивления (оказывать его было просто некому). И вот данный фактор лично меня (как сотрудника органов безопасности в запасе) лишний раз утверждает в мнении, что без измены дело вряд ли обошлось. Поскольку и я сам получал данные о сосредоточении противником ударных сил на данном направлении как минимум за неделю до начала наступления. Допускать, что наша разведка сумела «проворонить» то, что даже в интернете не являлось секретом – не могу».

Военкор Александр Коц призывает не называть события «сдачей» Балаклеи.

«Слово «сдали» – это из области предательства. И я не готов использовать такую терминологию в адрес тех Воинов, которые героически обороняли ее трое суток в оперативном окружении от превосходящих сил противника. И этого подвига у них никто не отнимет. Харьков в октябре 1941 года был сдан фашистам? А Белгород аж дважды сдавали? Давайте будем поаккуратнее в выборе выражений», – заявил Коц.

Писатель Платон Беседин обращает внимание, что русскому местному населению грозит смертельная опасность.

«Что будет с людьми в Балаклее и других населённых пунктах, куда пришли укры? Уверен, списки уже составляются. Уверен, что террор уже начат. Уверен, что пророссийским, а, значит, замученным, мёртвым может стать каждый».

Тем временем, наступление ВСУ продолжается, по некоторым данным, противник уже в 10 километрах от Купянска – важного транспортного узла в Харьковской области.

«Как бы не закончилось наступление ВСУ на Изюмском фронте, оно даст очень серьёзный козырь украинской пропаганде, которая сейчас выжмет из него максимум ( а ЦИПсО это делать умеет). Даже если мы в ближайшие дни уничтожим несколько тысяч солдат збройных сил, морально-психологическое состояние украинских войск и поддерживающего их населения, будет находиться на серьёзном подъёме. Лучшим способом справится с этим важнейшим аспектом боеспособности противника, будет умелая и хорошо продуманная контроперация», – констатирует военкор Герман Куликовский.

Донецкий социолог Денис Селезнёв учит, как сохранять оптимизм в сложившейся ситуации:

«Контрнаступ они обещали давно. Пассивность ВС РФ последние почти два месяца очень похоже на ожидание этого контрнаступа. Мы пока не знаем, идут ли они ва-банк, ставя на кон последние резервы, или проводят контрнаступ сравнительно малыми силами. Балаклею и её направление явно пр***али, но это не размах… начала СВО, он таки локален. Возможно реального успеха, как и под Херсоном чубатые не добьются и тут. Когда выдохнуться, может быть, наконец и ВС РФ продемонстрируют способность наступать. Так что воспринимаем всё… Курской дугой, то есть преднамеренной уступкой инициативы. А затем блестящий разгром. В принципе, как я и говорил, наше дело только выбирать между зрадой и перемогой. Выбираем перемогу и фанатично верим в армию и вождя».