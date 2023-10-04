Украинский флот дронов: Как оценивают угрозу российские военные

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Анонсированное Владимиром Зеленским создание украинского флота морских беспилотников – это такая же попытка вселить в жителей Украины надежду на «чудо-оружие», как и предыдущие заявления о неминуемом разгроме России при помощи «джавелинов» и «байрактаров».

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал офицер ВМФ РФ.

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«В хохлорейхе периодически носятся с разными идеями перемоги над Черноморским флотом. Первоначально пиарили москитный флот, потом джавелины с байрактарами, теперь морские дроны. Нельзя сказать, что эти способы ведения вооруженной борьбы на море не являютя угрозами. В сложившейся обстановке, когда страны НАТО в противостоянии с Россией испытывают различные виды вооружения в акватории Черного моря, осуществляя их наведение на цели в Крыму с натовских разведывательных беспилотников, отрицать явные угрозы недальновидно. Например, одному из кораблей ЧФ довелось одновременно отбиваться от 5 безэкипажных катеров противника, о чем сообщало наше Минобороны. Очевидно, что это было не просто, но экипаж нашего корабля вышел победителем из этого боя, уничтожив все морские дроны-камикадзе.

Заставит ли это очередное «чудо-оружие» уйти нашим корабляи из Черного моря? Ответ – нет. Во-первых, уходить некуда, а, во-вторых, нет такой необходимости. Действие рождает противодействие, и в этом противостоянии рождаются новые тактические приемы борьбы. Вместе с тем, угроза реальна, и она может быть полностью снята только путем изоляции бандерштата от моря методом освобождения от фашистов территорий нынешних Николаевской и Одесской областей», – заключил российский офицер.