Украинский флотоводец: РФ отрабатывает удары по базам ВМСУ из Крыма

10.02.2022  14:18 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Одесса, Россия, Украина
Новости Украины

Россия перекрывает акваторию Черного моря, поскольку намерена отрабатывать ракетные удары в направлении украинской территории.

Об этом в эфире финансируемого за счет Госдепа США ресурса «Крым. Реалии» заявил бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия перекрывает акваторию Черного моря, поскольку намерена отрабатывать ракетные удары в направлении украинской территории....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По словам Рыженко, имеющиеся на вооружении у российской армии ракетные системы позволяют осуществлять пуски из Крыма в район Одессы.

«Сегодня стало известно о том, что Россия закрыла большие полигоны вокруг Крыма и в Азовском море. И тот характер полигонов, который сейчас они закрыли, он показывает на то, что они планируют выполнять ракетные стрельбы из Крымского полуострова, с позиций в районе мыса Тарханкут в направлении на запад, в район острова Змеиный, порт Одесса – по этому спектру.

Исходя из того, что расстояния ракетных комплексов достаточно большие, российских, можно сказать, что это очень-очень угрожающая зона для того, чтобы выполнять эти стрельбы. Она опасная как для судоходства, так и потенциально для территории Украины», – заявил Рыженко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть