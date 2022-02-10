Украинский флотоводец: РФ отрабатывает удары по базам ВМСУ из Крыма

Россия перекрывает акваторию Черного моря, поскольку намерена отрабатывать ракетные удары в направлении украинской территории.

Об этом в эфире финансируемого за счет Госдепа США ресурса «Крым. Реалии» заявил бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рыженко, имеющиеся на вооружении у российской армии ракетные системы позволяют осуществлять пуски из Крыма в район Одессы.

«Сегодня стало известно о том, что Россия закрыла большие полигоны вокруг Крыма и в Азовском море. И тот характер полигонов, который сейчас они закрыли, он показывает на то, что они планируют выполнять ракетные стрельбы из Крымского полуострова, с позиций в районе мыса Тарханкут в направлении на запад, в район острова Змеиный, порт Одесса – по этому спектру.

Исходя из того, что расстояния ракетных комплексов достаточно большие, российских, можно сказать, что это очень-очень угрожающая зона для того, чтобы выполнять эти стрельбы. Она опасная как для судоходства, так и потенциально для территории Украины», – заявил Рыженко.