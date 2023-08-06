Украинский фронт деградирует – Хайруллин

Владимир Гладков.  
06.08.2023 03:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 125
 
Дзен, Спецоперация, Украина


Киевское командование бросает остатки своей армии в бессмысленное наступление, надеясь, что российская армия проиграет раньше, чем рухнет украинский фронт.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское командование бросает остатки своей армии в бессмысленное наступление, надеясь, что российская армия проиграет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Украина сейчас как больной раком, который цепляется за жизнь в надежде, что появится какое-то чудо-лекарство. Поэтому они атакуют. Но это решение натовских генералов, которым не жалко украинцев», – сказал Хайруллин.

Он подчеркнул, что ВСУ всё труднее удерживать тысячу километров фронта, и скоро начнёт появляться всё больше «дыр».

«На тысячу километров фронта держать постоянно части в боевой готовности очень тяжело. Особенно учитывая, что у Украины абсолютно деградирует тыл. Не остаётся людей, которые могут работать в тылу.

Им уже поздно уходить в оборону, они этот момент прохлопали. У них всё чаще и чаще будут появляться такие участки фронта, где будет деградировать оборона. А мы будем их потихоньку вскрывать», – подытожил военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть