Киевское командование бросает остатки своей армии в бессмысленное наступление, надеясь, что российская армия проиграет раньше, чем рухнет украинский фронт.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина сейчас как больной раком, который цепляется за жизнь в надежде, что появится какое-то чудо-лекарство. Поэтому они атакуют. Но это решение натовских генералов, которым не жалко украинцев», – сказал Хайруллин.

Он подчеркнул, что ВСУ всё труднее удерживать тысячу километров фронта, и скоро начнёт появляться всё больше «дыр».

«На тысячу километров фронта держать постоянно части в боевой готовности очень тяжело. Особенно учитывая, что у Украины абсолютно деградирует тыл. Не остаётся людей, которые могут работать в тылу.

Им уже поздно уходить в оборону, они этот момент прохлопали. У них всё чаще и чаще будут появляться такие участки фронта, где будет деградировать оборона. А мы будем их потихоньку вскрывать», – подытожил военкор.