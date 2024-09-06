Украинский фронт может посыпаться до Днепра – экс-советник Зе-офиса

Если украинская армия продолжит и дальше делать те же ошибки, что совершает сегодня, ей придется отойти вплоть до реки Днепр. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы будем дальше так продолжать действовать и не уберем фундаментальные ошибки, которые мы делаем и которые просаживают фронт. Помните, год назад я говорил о том, что он будет обсыпаться, все тогда говорили, что предатель и негодяй? Ну вот, он обсыпается. Интересно, кто-то запомнил, памяти на год кому-то хватило?», – сказал экс-советник ОП.

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«Что касается сейчас, если так дальше будет продолжаться, вполне можем посыпаться и вплоть до Днепра при некоторых условиях. Например, российская мобилизация и недостаток мобилизации, продолжение усугубления ошибок у нас. Не исключен такой сценарий. Пока он очень маловероятен, но вполне может быть», – заявил Арестович.