Украинский фронт начинает рушиться тут и там – британский эксперт

Украинское руководство в панике, потому что, кроме Авдеевки, российская армия готовится перекрыть снабжение гарнизона в городе Угледар.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причина, по который украинское руководство находится в своего рода панике, заключается в том, что разразился военный кризис. И это касается не только Авдеевки.

Русские атакуют по всей линии фронта. Появляются новости об очередном крахе Украины недалеко от города Марьинка, который русские захватили несколько недель назад, и сейчас проводят зачистку близлежащих деревень», – сказал Меркурис.