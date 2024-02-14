Украинский фронт начинает рушиться тут и там – британский эксперт

Константин Серпилин.  
14.02.2024 21:51
  (Мск) , Лондон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинское руководство в панике, потому что, кроме Авдеевки, российская армия готовится перекрыть снабжение гарнизона в городе Угледар.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство в панике, потому что, кроме Авдеевки, российская армия готовится перекрыть снабжение гарнизона...

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«Причина, по который украинское руководство находится в своего рода панике, заключается в том, что разразился военный кризис. И это касается не только Авдеевки.

Русские атакуют по всей линии фронта. Появляются новости об очередном крахе Украины недалеко от города Марьинка, который русские захватили несколько недель назад, и сейчас проводят зачистку близлежащих деревень», – сказал Меркурис.

«Как только они захватят эти деревни, они смогут перекрыть поставки в Угледар. И если это произойдёт, то украинская оборона на юге Донбасса начнёт рушиться», – подытожил он.

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