Политнавигатор - Новости России и Украины
06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Крым, Мнение, Спорт, Украина

Украинский футболист: мы никогда не вернем Крым


Украинский нападающий Кайсериспора Артем Кравец высказадд свое мнение о будущем Крыма, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Пусть не обижаются, я в это вообще не лезу. Это не правильно, в любом случае ты будешь где-то виноват, кому-то что-то не так, ничего хорошего для тебя это не принесет. Я думаю, что вряд ли мы вернем Крым когда-то”, – сказал Кравец в программе “От души в душу” на украинском ТВ.

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