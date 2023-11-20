Украинский футуролог недоволен согражданами: «Бомбёжек толком не было, а они уже устали»

Игорь Шкапа.  
20.11.2023 19:11
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Попытки Украины выиграть время в начале конфликта привели к усталости общества от войны.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил украинский футуролог Алексей Толкачев, сообщивший что в последнее время «стал глубоким пессимистом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытки Украины выиграть время в начале конфликта привели к усталости общества от войны. Об...

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Он говорит, что в начале конфликта украинские военные «жертвовали собой, чтобы выиграть время», а Украина «мобилизовалась».

«Но выигранное время привело к тому, что общество вроде бы устало от войны. От чего устало: Британцы с 39-го по 45-й год сидели под тотальными бомбежками, которые ни одному из городов наших даже не снились. Но британцы терпели», – сказал Толкачев.

Эксперт попытался разобраться, что стоит за усталостью украинцев и пришел к выводу, что виной стала информационная политика государства.

«У нас скрывают потери наших бойцов. Это может быть оправдано мобилизационными пониманиями. Если видно будет, сколько погибло, никто не захочет идти в армию. Но почему скрывают потери среди мирного населения?», – добавил футуролог.

«Люди устали? Они должны терпеть самые страшные бомбежки»

Он утверждает, что власть скрывает то, что якобы в Херсоне ежедневно гибнут десятки мирных жителей, а потому «развеивается чувство мести». Впрочем, зачем власти, пытающийся повесить на Россию все что угодно, уменьшать потери среди гражданских, он не объяснил.

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