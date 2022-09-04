Украинский Гапон: «Даже при выводе из строя Каховской ГЭС, Крым без пресной воды не останется»

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Новости Украины

Если усилиями ВСУ и будут перебиты коммуникации Северо-Крымского канала, полуостров не столкнется с водным кризисом – текущие погодные условия благоприятно сказываются на заполнении резервуаров.

Об этом в эфире «Радио НВ» высказался заведующий лабораторией геоинформационных систем Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хоть сама (днепропвская – ред.) вода и является определенным трофеем, но по факту, она ничего Крыму не дала. Потому что момент подачи воды в Крым совпал с выпадением большого количества атмосферных осадков, и большая часть водохранилищ была заполнена водой местного характера… Действительно, эти насосные станции, если они повреждены – это усложнит проход воды, потому что перекачивают воду на возвышенную территорию, но, тем не менее, вода до Крыма может идти и без этих насосных станций. В принципе, это не изменит кардинально ситуацию с доходом воды из Северо-Крымского канала до Крыма. Будет вопрос по перераспределению воды по самому полуострову, потому что и в Крыму есть насосные станции, которые еще выше поднимают воду, нежели эти. Но вода не сильно использовалась, и это на ситуацию с пресной водой в Крыму не сильно влияет на данный момент», – констатировал Гапон.