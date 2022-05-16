Украинский гауляйтер плачется: контролируем всего 10 % Луганской области

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Новости Украины

Россияне перебрасывают все свои силы на Луганское направление. Их главная цель – взять остатки контролируемой Киевом территории области в кольцо. Об этом заявил киевский наместник Луганщины Сергей Гайдай в Телеграм.

Киевский гауляйтер признал, что сейчас продолжаются бои уже в городской черте Северодонецка – в поселках Щедрищево и Вороново.

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По словам Гайдая, русские не отказались от идеи отрезать Луганщину от остальной контролируемой ВСУ территории, захватив дорогу Лисичанск-Бахмут. Таким образом, они взяли в окружение украинских военных в Северодонецке и Лисичанске.

В целом украинский чиновник наконец-то признал долго отрицавшийся Киевом факт, что на сегоднящний день ЛНР контролирует уже 90 % территории Луганской области и блимзка к окончательному выходу на админграницы. А Украина контролирует лишь небольшой огрызок территории, составляющий 10 % территории области.

На вопрос пропагандистки финансируемого из США грантоедского издания «Настоящее время», «глядя на карту, можно ли утверждать, что под контролем Украины осталось где-то 10% Луганщины?», Сергей Гадай утвердительно ответил: «Да, где-то так оно и есть».

«Сегодня под нашим контролем окрестности Рубежного; Лисичанск, Северодонецк (+села и городки громад), Горская громада и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью», – сокрушается Гайдай.