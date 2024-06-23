Украинский гей с толпой «единомышленников» осквернил поминальный день в Софии

Игорь Перминов.  
23.06.2024 21:50
  (Мск) , София
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Авторская колонка, Болгария, Дзен, Запад, ЛГБТ, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Россия, Скандал, Украина


В канун Святой Троицы, весь православный мир поминает усопших своих близких людей. В Болгарии это день называют «задушница», и свято чтут в большинстве семей. Вероятно, не без злого умысла и оскорбительной насмешки над христианскими ценностями, именно в эту скорбную дату извращенцы со всего мира провели в столице Болгарии свой очередной шабаш.

Болгарский Патриархат назвал демонстрацию геев, лесбиянок и прочих людей с сексуальными отклонениями – «публичной демонстрацией греха и принятия его, как образа жизни».

В канун Святой Троицы, весь православный мир поминает усопших своих близких людей. В Болгарии...

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Кроме Церкви, на протест вышли тысячи болгар. Ответное шествие «Марш христианских семей» было поддержано общественными организациями и политическими партиями.

В рядах демонстрантов были лидер патриотической партии «Возрождение» Костадин Костадинов и самый популярный местный спортсмен последнего десятилетия, боксер-тяжеловес, Кубрат Пулев.

Организаторы шествия заявили, что для Болгарии «нет более важной проблемы, чем катастрофический демографический кризис, происходящий в стране»!

Тем временем, гейское мероприятие, поддержанное посольствами в Болгарии – США, Австралии, Великобритании и Нидерландов, «радовало» болгар своим концертом.

Главной звездой представления был, как пишет местная пресса, «украинский исполнитель Орфи, «переживший ужас российской оккупации в Буче и ныне живущий в Болгарии». Под этим псевдонимом скрывается обычный молодой «ухилянт», сбежавший от бушующей на Украине принудительной мобилизации, по имени Кирилл Роховец. Нынешней весной, активному «борцу с агрессией» и пассивному гомосексуалисту Роховцу местные тинэйджеры уже «попортили лицо», сломав нос. Инцидент был связан не с его политическими взглядами, а с гендерной ориентацией, выражаясь корректно.

Сам по себе факт очередного разгула извращенцев, не так уж и интересен. Подобные вещи, к великому сожалению, стали уже привычны, почти обыденны. Однако стоит обратить внимание на некоторые тенденции, наметившиеся в общественном сознании многих европейцев.

Можно заметить, что в Болгарии все более активно происходит разделение общества, как по политическим предпочтениям, так и по взглядам общечеловеческим. То, что по одну «сторону баррикад» оказались посольство США, в компании западных марионеток, и украинские гомосексуалисты – факт показательный…

В своем ежегодном докладе Институт изучения журналистики Reuters при Оксфордском университете, сделал любопытный вывод:

«Доверие к болгарским СМИ падает из-за поддержки Украины»!

В докладе говорится:

«Это происходит в значительной степени из-за политической поляризации, которая в настоящее время подогревается разногласиями по поводу российско-украинской войны».

Очевидно, что значительная часть болгарского населения отказывается воспринимать навязываемые официальными СМИ политические позиции и взгляды. Люди стремятся самостоятельно мыслить и оценивать происходящие события.

Аналогичные тенденции просматриваются и в других странах Европейского континента. Прямым подтверждением этого факта стали убедительные результаты патриотических, консервативных политических партий на прошедших выборах в Европарламент. Похоже, европейцы начинают более трезво смотреть на мир, их в равной степени утомила и разнузданная пропаганда секс меньшинств, и антироссийская истерия.

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