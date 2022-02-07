Украинский генерал: 40 процентов членов НАТО против нас

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Новости Украины

Против вступления Украины в НАТО непублично выступают не менее 12 стран, входящих в Североатлантический альянс.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Маломужа, в ближайшее время Украина не только не станет членом блока, но и не получит даже План действий по членству в НАТО.

«Мы предусматриваем, что где-то 12 стран-членов НАТО или были бы против, или воздержались. То есть, где-то процентов 40 не восприняли бы наши инициативы относительно вступления, даже по ПДЧ», – сказал генерал.

«Поэтому дальше ситуацией, я думаю, никто рисковать не будет, тем более, я так понимаю, в период чрезвычайно острой фазы об этом говорил и Байден с Путиным. Об этом даже прозвучало и в офисе Госдепа, что 10 лет Украина не сможет вступить в НАТО, что Путину и нужно – он считает, что НАТО – это структура, которая не имеет долгосрочных перспектив, как и ЕС – это его концепция», – заявил Маломуж.