Украинский генерал: Абсолютно спокойно можно разрушить Крымский мост

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора принять ответственное решение начать наносить удары по аэродромам Белоруссии.

Об этом в эфире «5-го канала» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История ответки белорусам, они же… с их территории палят по нам. Мы можем отвечать им на эту территорию? Или мы не можем этого делать, потому что включим Белоруссию в войну с Россией?» – спросила антироссийская пропагандистка Янина Соколова.

Кривонос ответил, что Белоруссия уже давным-давно де-факто включена в войну.

«Задание президента – принять политическое решение и нанести точечные удары по тем объектам на территории РБ, которые используются российскими вооружёнными силами. На тех аэродромах, где стоят российские самолёты, ни одного белоруса нет, там даже охрана аэродрома российская. Поэтому мы будем наносить удары по объектам российских вооружённых сил.

А пойдёт ли РБ в наступление или нет, так что же будем делать вид, что мы ничего не видим и всё у нас хорошо? Нет. Сейчас надо принимать политическое решение и проведя некоторые мероприятия наносить эти удары, чтобы врагу не хотелось бы лезть с территории соседнего государства к нам», – рассказывал Кривонос.