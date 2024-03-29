Украинский генерал агитирует за рейды на российское приграничье, где АЭС

Анатолий Лапин.  
29.03.2024 13:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


О рейде на территорию Белгородской области знали все подряд – украинские спецслужбы допустили утечку информации еще на стадии подготовки.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

О рейде на территорию Белгородской области знали все подряд – украинские спецслужбы допустили утечку...

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«Еще до начала активности на российской территории информация имела утечку из многих источников. Как говорят в вооруженных силах, кто только не слышал, что собираются идти на Белгородчину. Это снова-таки к вопросу активной работы спецслужб по исполнению своих функциональных обязанностей», – сказал генерал.

По его словам, не стоит ограничиваться одной лишь Белгородской областью.

«Я скажу, что для меня более интересна, с точки зрения моего более, чем 30-летнего опыта службы в спецназе и специальных операциях, например, Брянская область. Или если Курская область, то туда, дальше, где две атомных станции.

Нужно бить в те места, которые не просто являются проблематичными для России, а которые смертельно проблематичны – вот сюда надо бить», – заявил Кривонос.

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