Украинский генерал: Американцы и англичане решили не дожидаться русских ракет на свои головы
Американцы и англичане эвакуируют свои посольства из Украины, поскольку боятся прямых ракетных попаданий по своим дипведомствам.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас функции разведки выполняют интернет-издания, разные известные и неизвестные, печатные и непечатные публикации, они все ссылаются на какие-то данные, непонятно откуда, официальных данных разведки нет. Это уже даже не цирк, потому что в цирке всё более или менее понятно, и есть логика, это какая-то трагикомедия без режиссуры и сценария.
Если абстрагироваться, я могу понять американцев. Есть малейшая угроза твоим гражданам, дипломатам и тем, кто обслуживает? Есть маленькая, капля, тогда принимайте решения – можете поехать домой за счёт государства, почему же не наведаться домой? Но я сюда ехал на такси, таксист говорит: наверное, о том, что дипломаты уезжают, говорить будете? Да и пусть едут на…», – рассказал он.
«Но американцы и Великобритания говорят, что мы дипломатические учреждения эвакуируем. То есть, они предусматривают что? Что это учреждение может быть атаковано или с воздуха, или с земли, там земля-земля или воздух-земля, это не имеет значение. То есть, бомбить будут дипломатические учреждения, поэтому американцы уезжают.
Но там возле американского посольства, я очень хорошо знаю ту территорию, там много частных домов, где проживают наши люди. Тогда примите наших людей, которые там возле этого учреждения. Забирайте, или вы не переживаете?.. Вы же говорите, что вы очень переживаете… Какая-то непонятная ситуация», – возмущался Вовк.
Спасибо!
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