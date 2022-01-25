Украинский генерал: Американцы и англичане решили не дожидаться русских ракет на свои головы

Американцы и англичане эвакуируют свои посольства из Украины, поскольку боятся прямых ракетных попаданий по своим дипведомствам.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сейчас функции разведки выполняют интернет-издания, разные известные и неизвестные, печатные и непечатные публикации, они все ссылаются на какие-то данные, непонятно откуда, официальных данных разведки нет. Это уже даже не цирк, потому что в цирке всё более или менее понятно, и есть логика, это какая-то трагикомедия без режиссуры и сценария.

Если абстрагироваться, я могу понять американцев. Есть малейшая угроза твоим гражданам, дипломатам и тем, кто обслуживает? Есть маленькая, капля, тогда принимайте решения – можете поехать домой за счёт государства, почему же не наведаться домой? Но я сюда ехал на такси, таксист говорит: наверное, о том, что дипломаты уезжают, говорить будете? Да и пусть едут на…», – рассказал он.