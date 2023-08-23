Украинский генерал анонсирует тотальное сопротивление крымчан

Анатолий Лапин.  
23.08.2023 09:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 902
 
Война, Дзен, Крым, Общество, Россия, Украина


Украина получит тотальное сопротивление со стороны населения Крыма в случае попытки зайти на территорию полуострова.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина получит тотальное сопротивление со стороны населения Крыма в случае попытки зайти на территорию...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Кривоноса, в этом виноват правящий режим, который обещает покарать всех крымчан, среди которых – большое количество бывших военных.

«Путин с 14-го года переселил в Крым огромное количество русских – как правило, военных пенсионеров. Они понимают, что когда мосты будут обрезаны, они будут вынуждены с нами биться до последнего. Тут задача №1 – правильно построить информационно влияние на население.

К сожалению, не нужно подчеркивать, что все будут наказаны. Наказаны будут те, кто виноват в сотрудничестве, а обычные граждане не будут наказываться за то, что жили на территории оккупированного Крыма. Это нужно понимать, потому что говорить, что всех и сразу – это приведет к тотальному сопротивлению», – заявил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть