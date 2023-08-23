Украинский генерал анонсирует тотальное сопротивление крымчан

Украина получит тотальное сопротивление со стороны населения Крыма в случае попытки зайти на территорию полуострова.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, в этом виноват правящий режим, который обещает покарать всех крымчан, среди которых – большое количество бывших военных.

«Путин с 14-го года переселил в Крым огромное количество русских – как правило, военных пенсионеров. Они понимают, что когда мосты будут обрезаны, они будут вынуждены с нами биться до последнего. Тут задача №1 – правильно построить информационно влияние на население.

К сожалению, не нужно подчеркивать, что все будут наказаны. Наказаны будут те, кто виноват в сотрудничестве, а обычные граждане не будут наказываться за то, что жили на территории оккупированного Крыма. Это нужно понимать, потому что говорить, что всех и сразу – это приведет к тотальному сопротивлению», – заявил Кривонос.