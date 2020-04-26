26.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, Политика, Украина
Просмотров:

Украинский генерал: Армия опускает руки




Украинские военнослужащие недовольны президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его отношения к войне в Донбассе.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-командующий «АТО», депутат от «Европейской солидарности» генерал-лейтенант Михаил Забродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Учитывая тот круг общения, который имею я, это [отношение Зеленского к войне] более чем демотивирует. Это просто вынуждает опускать руки и вызывает непонимание своей роли и места в этой жизни, а также своих служебных обязанностей и вообще своих задач, которые они там выполняют.

Восстановление боеспособности – это вопрос к Министерству обороны и командованию вооруженных сил», – сказал генерал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть