Украинский генерал: Армия опускает руки

26.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские военнослужащие недовольны президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его отношения к войне в Донбассе.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-командующий «АТО», депутат от «Европейской солидарности» генерал-лейтенант Михаил Забродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая тот круг общения, который имею я, это [отношение Зеленского к войне] более чем демотивирует. Это просто вынуждает опускать руки и вызывает непонимание своей роли и места в этой жизни, а также своих служебных обязанностей и вообще своих задач, которые они там выполняют.

Восстановление боеспособности – это вопрос к Министерству обороны и командованию вооруженных сил», – сказал генерал.