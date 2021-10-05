Украинский генерал: Без Севастополя можно прожить

05.10.2021 13:24 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина могла бы прожить без Севастополя, если бы ВСУ оказали сопротивление в 2014-м году в Крыму, а главная база Черноморского флота осталась за Россией.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший начальник штаба Внутренних войск Украины, экс-глава Донецкой области Александр Кихтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кихтенко, во время Русской весны у Украины были возможности оказывать сопротивление на полуострове, если бы ВСУ применили силу.

«Использовалось то, что руководство не сработало абсолютно. Возможность остановить в Крыму этот захват власти, незаконный, была. Сейчас руководители, которые за это отвечают, рассказывают, что там не было. Все было – и силы, и средства были. Только никто не захотел брать на себя ответственность и не захотел проводить операцию. А я знаю точно, что если было бы какое-то противодействие со стороны Украины, то дальше Севастополя никто бы не пошел. А без Севастополя можно было бы и прожить», – заявил Кихтенко.