Украинский генерал: Денег на «Пэтриот» нет, а «Железный купол» не спасет

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Новости Украины

Украина материально не потянет приобретение необходимого количества ПЗРК «Пэтриот» для защиты воздушного пространства, а показавший себя в Израиле не лучшим образом «Железный купол» не гарантирует никакой безопасности для такой большой страны.

Об этом в эфире финансируемого Госдепом США «Радио свобода» заявил бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, депутат Верховной рады, генерал-лейтенант Михаил Забродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать, что прибытие дивизиона «Пэтриот» и даже трёх дивизионов «Пэтриот», что является полностью фантастическим, учитывая цену, не решит вопрос прикрытия с воздуха. Разговор должен вестись о десятках дивизионов для Украины. А для Украины, учитывая наш оборонный бюджет и учитывая стоимость, это программа на десятилетие, без преувеличения. И никто не будет, как вы понимаете, вести разговор о локализации, о производстве на Украине, потому что это вещи другого плана, и другого класса, которые никто никому доверять не собирается. И тут встаёт вопрос реалистичности одного или другого. Если мы говорим о «Пэтриоте», то, безусловно, это то, что нужно. Но встаёт вопрос, как это быстро будет. Если говорим о «Куполе», да, возможно, он значительно дешевле, хотя и не такая уж дешёвая вещь. Сравнительно дешевле «Пэтриота». Но он выполняет только какую-то часть заданий. Он ни в каком случае не гарантирует никакой безопасности», – рассказал Забродский.