Украинский генерал грозит бунтом в случае попытки договориться с Россией

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Украинцы якобы не поддержат решение власти договориться с Россией о мире на ее условиях, как это было в случае с «Минскими договоренностями», а позже – со «Стамбульскими соглашениями».

Об этом в эфире видеоблога NewsRoom заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С чего вы решили, что украинский народ это поддержит и воспримет? Ну реально? После таких вещей что, кто-то будет поддерживать того, кого избрала определенная часть граждан Украины? С чего вы решили это? Мы уже в свое время, в феврале-марте четко показали, что нам их договоренности предыдущие и «Стамбульские» абсолютно до сраки, реально. Дулю с маком, блин, под нос, блин, получили. Почему вы решили? Несмотря на желание власти уничтожить настоящих патриотов, количество патриотов не уменьшается. И наше задание – при отсутствии национально-патриотического воспитания на уровне государства, воспитывать всех тех, кого мы знаем, поддерживать», – заявил Кривонос.