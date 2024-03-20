Украинский генерал грозит контрнаступлением в конце года

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Украина сможет перейти в очередное наступление не раньше, чем в конце года, но лишь при совпадении ряда условий.

Об этом в интервью украинскому журналисту Василию Голованову заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Романенко, главное для Украины – остановить российское наступление.

«В случае, если будет соответствующая помощь оказана, то не раньше конца года, я думаю. То есть, надо смотреть по потенциалу российскому, текущему состоянию. Нам тут за полгода надо хотя бы остановить их стратегическую наступательную операцию, стабилизировать эту ситуацию и накопить силы для того, чтобы, как говорил наш президент в конце прошлого – начале этого года относительно деоккупации. А деоккупация означает проведение соответствующих наступательных действий. Но для этого нужно выполнить эффективную мобилизацию», – заявил Романенко.