Украинский генерал грозит захватить и присоединить приграничные области России

Анатолий Лапин.  
16.05.2023 13:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина может захватить приграничные области России и включить их в свой состав.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может захватить приграничные области России и включить их в свой состав. Об этом...

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По мнению Кривоноса, Украина не должна привязываться к границе 91-го года.

«Абсолютно ничего не вижу, почему мы должны привязываться непосредственно к государственной границе, как нам рассказывают, 91-го года. Если это позволит нам помочь, то почему нет?

Однозначно я абсолютно спокойно к этому отношусь, а там уже будет определено, каким образом вернутся эти земли в состав Российской Федерации и вообще, будет ли тогда существовать Российская Федерация, или эти земли будут принадлежать непосредственно Украине. Время покажет», – заявил Кривонос.

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