Украинский генерал изображает удивление – русские раскусили наше мазепинство уже к 2008

22.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Российские военные уже в 2008-м году не доверяли украинским коллегам, причем даже тем, с кем вместе учились еще в советское время.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский генерал пожаловался, что когда он встречался с выпускниками Ленинградского общевойскового училища, ему не хотели рассказывать военные тайны, мотивируя тем, что он – иностранный военный.

«Я сейчас ни с кем не поддерживаю связь. Я последний раз был в 13-м году в Санкт-Петербурге, на встрече выпускников и на юбилее училища. В 18-м году было 95-ть лет. А перед этим был в «восьмом» году, до этого ни разу там не был после выпуска. Это была моя последняя поездка и последняя встреча. Тогда мы еще не ощущали, особенно в 13-м году какой-то агрессивности. А вот, в «восьмом» году, когда мы общались в кругу моих однокашников, то я услышал такие моменты от некоторых, что говорят: «Что вы рассказываете такие вещи…», – а речь шла о чеченских войнах, там много было участников этих всех событи, и они рассказывали реальную ситуацию, которая была в то время – и во время первой войны, и во время второй. Она не такая для россиян приятная, потому он говорит: «Почему вы все раскрываете, тут же есть представители других стран». А я говорю: «Как так? Мы учились вместе». Тогда еще не ощущал этого. А из тех, с кем встречались, уже все практически были уволены. И только четыре человека, которые служили – двое из них в России и двое приехали из Украины. Такая фраза прозвучала, и было понятно, что какое-то есть похолодание. Тем более, я услышал от того человека, которого я считал своим другом, и который, когда я был курсантом, ко мне приезжал в гости на Житомирщину. Вот это меня тогда больше всего удивило и напрягло очень сильно», – заявил Муженко.

Муженко явно лукавит, ведь причин для подобного охлаждения было предостаточно.

Так, именно в 2008 году Украина пошла на открытый конфликт, препятствуя возвращению в Севастополь сил Черноморского флота, участвовавших в операции по принуждению Грузии к миру.

До этого, во времена Леонида Кучмы, украинская армия демонстративно окапывалась на аннексированном Киевом участке косы Тузла.

Кроме того, ВСУ уничтожили ракетой во время учений российский пассажирский лайнер над Черным морем, вину за что Киев отказался признать.

С 1991 года, начала украинской аннексии Крыма, Киев вел непрекращающуюся подрывную деятельность по расчленению Черноморского флота и выдавливанию его с полуострова.