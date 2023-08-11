Украинский генерал хочет атаковать Россию беспилотным роем

Анатолий Лапин.  
11.08.2023 14:24
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские специалисты достаточно быстро разбираются в принципах применения и управления украинскими дронами, потому единичные атаки территории РФ бесполезны.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал-майор Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские специалисты достаточно быстро разбираются в принципах применения и управления украинскими дронами, потому единичные...

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«Количество таких ударов должно быть значительно больше и значительно массированнее. Потому что, когда мы запускаем один-два-три дрона, это бестолковый пиар. Россияне сбивают или захватывают определенные запчасти с наших дронов, достаточно быстро разбираются в специфике, разрабатывают новое противодействие для этих дронов», – сказал генерал.

«Поэтому применение дронов должно быть на уровне пчелиных роев, когда сотни, тысячи дронов по разным направлениям, по разным объектам вынуждены наносить удары. Тогда у русских не будет времени ни на реакцию, ни на возможность их сбития. На это нужно обратить внимание, потому что, когда по одному вот так, поверьте мне, они достаточно быстро разбираются и потом их РЭБ достаточно успешно гасит наши беспилотники», – заявил Кривонос.

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