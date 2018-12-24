Украинский генерал: Киев пригласил Великобританию на войну с Россией

24.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Если зашедший в Черное море корабль ВМС Великобритании, как предлагали некоторые чиновники в Киеве, попытается пройти через Керченский пролив, это может закончиться войной между ядерными державами.

Таким мнением в эфире телеканала «Россия-1» поделился экс-представитель миссии Украины при НАТО, генерал-майор Пётр Гаращук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстановка между нашими странами накалилась до предела. В эту войну, на мой личный взгляд, Третью мировую войну, потому, что она ведётся в политической, экономической и социальной сферах, вовлекается уже государство-член НАТО – государство, обладающее ядерным оружием, Великая Британия.

И вот вы представьте такую ситуацию: британский корабль по приглашению украинского руководства, проходит через Керченский мост, и вдруг по нему, как недавно по украинским суднам, наносится удар. Это будет война, или агрессия, с ядерным государством, со страной НАТО. Что дальше будет?» – сказал Гаращук.

Когда генерал-майору ВСУ сделали замечание, что это Киев подстрекает Великобританию к таким действиям, Гаращук подтвердил, что английские ВМС получили от украинского руководства приглашение совершить визт в порт Мариуполя.

«Великобритания приглашена нашим руководством. Корабль Великобритании посетит порт Мариуполя», – сообщил он.

«Я считаю, что по всем международным законам это будет абсолютно легитимно. Я считаю, что это будет правильным. Мы, как государство, можем пригласить в свои порты Мариуполя и Бердянска корабль любого государства», – добавил он.