Украинский генерал Кривонос: Русские приготовили сюрприз к наступлению ВСУ
Русские подготовили резервные войска, которые будут использованы в случае попытки наступления украинской армии.
Об этом в интервью каналу «Diaspora UA» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ошибка, что мы недооцениваем врага и врём себе и собственному народу. Потому что русские достаточно быстро учатся и делают выводы из тех ошибок, которые допускают они, и тех ошибок, которые допускаем мы.
И то, что они на протяжении года войны неоднократно сменили тактику применения своих подразделений на тактическом уровне, это показывает, что они делают правильные выводы», – признал Кривонос.
По его словам, украинское наступление находится под угрозой.
«Русские достаточно уверенно отмобилизовали осенью нужное им количество людей. Часть этих людей они бросили на фронт с минимальной подготовкой, часть пропустили через длительные тренировки и оставили в резервах.
И для нас это огромная проблема, потому что мы понимаем, что у них есть резервы, которые они могут использовать в любой момент против нас в случае нашего наступления.
То есть у них есть манёвр, который угрожает нашему наступлению», – объяснил генерал.
Спасибо!
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