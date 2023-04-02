Украинский генерал Кривонос: Русские приготовили сюрприз к наступлению ВСУ

Вадим Москаленко.  
02.04.2023 22:01
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина


Русские подготовили резервные войска, которые будут использованы в случае попытки наступления украинской армии.

Об этом в интервью каналу «Diaspora UA» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские подготовили резервные войска, которые будут использованы в случае попытки наступления украинской армии. Об...

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«Ошибка, что мы недооцениваем врага и врём себе и собственному народу. Потому что русские достаточно быстро учатся и делают выводы из тех ошибок, которые допускают они, и тех ошибок, которые допускаем мы.

И то, что они на протяжении года войны неоднократно сменили тактику применения своих подразделений на тактическом уровне, это показывает, что они делают правильные выводы», – признал Кривонос.

По его словам, украинское наступление находится под угрозой.

«Русские достаточно уверенно отмобилизовали осенью нужное им количество людей. Часть этих людей они бросили на фронт с минимальной подготовкой, часть пропустили через длительные тренировки и оставили в резервах.

И для нас это огромная проблема, потому что мы понимаем, что у них есть резервы, которые они могут использовать в любой момент против нас в случае нашего наступления.

То есть у них есть манёвр, который угрожает нашему наступлению», – объяснил генерал.

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