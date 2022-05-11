Украинский генерал мечтает о ракетном ударе по Крымскому мосту
Если Украине дадут ракеты дальностью до 300 километров, то ВСУ смогут бить по российским колонам техники прямо на Крымском мосту.
Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть ли какая-то важная военная техника, которую больше всего ожидают украинские военные сейчас на Востоке?» – спросила львовская телеведущая.
Романенко ответил, что это средства ПВО, ракетные комплексы, в первую очередь РСЗО, которые могут быть использованы снаряды и ракеты с дальностями от 30 до 300 километров.
«Сейчас они нам очень нужны, потому что тогда бы мы могли доставать длинной рукой до целей, и в чём-то останавливать то, что они творят, проводя обстрелы», – объяснил он.
«В частности и для того, чтобы ударить по Крымскому мосту?» – с надеждой уточнила ведущая.
Экс-штабист ответил, что не исключает такого варианта, однако «это вопрос военно-политический».
«Можно бить, например, в основание, когда они заходят и выходят в Крыму, их колонны с техникой. После того, как они уже у нас наносили удары по военным и не военным, нарушая все конвенционные требования международного законодательства. Поэтому понятно, что их угрозы нужно учитывать, но делать своё дело по защите нашего государства и нашего народа», – считает Романенко.
Спасибо!
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