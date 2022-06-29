Украинский генерал: «Мы должны взрывать дома и устраивать ад в России»

29.06.2022  12:21 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина
Новости Украины

Украинские Силы спецопераций должны совершать диверсии и теракты на территории России, а не выступать в качестве хорошо обученной пехоты на передовой.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские Силы спецопераций должны совершать диверсии и теракты на территории России, а не выступать...

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Кривонос раскритиковал командование ССО за неэффективность и отсутствие взрывов на территории РФ.

«В первую очередь, мы можем активизировать реальную способность наших Сил специальных операций по действиям на территории врага. К сожалению, пока что этого нет за счет непрофессиональных подходов командования Сил специальных операций», – сказал генерал.

«Мы не имеем такого эффекта, который мы должны были бы иметь по использованию наших обученных парней. В подготовку этих парней были вложены сотни и сотни миллионов гривен, а то и долларов. К сожалению, КПД недостаточно высокий. Когда ССО используют как хорошо обученную пехоту для обороны того же Северодонецка или Лисичанска, это нехорошо.

Эти парни как раз должны работать на территории Российской Федерации и делать ад, бешеный ад лета 2022 года. Не только у нас должны гореть, блин, дома, не только у нас должны гибнуть люди, а и у них на территории должно пылать так, чтобы они не знали, где присесть – днем и ночью они должны содрогаться от взрывов, потому что они пришли на нашу территорию и стали убивать наших детей.

И мы должны действовать адекватно так же само, хладнокровно уничтожая их объекты, разрушая их инфраструктуру и лишая их возможности продолжать войну против нашей страны», – заявил Кривонос.

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