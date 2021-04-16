Украинский генерал: «Мы можем создать грязную ядерную бомбу»

16.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина может создать собственное ядерное оружие. Об этом в эфире телеканала «24» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Романенко, речь может идти как минимум о «грязной» ядерной бомбе, которую можно создать на основе топлива для атомных электростанций.

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«Реально. У нас есть такой потенциал, у нас есть реакторы изначально для того, чтобы начинать эти процессы, и достаточно мощный военно-промышленный комплекс, который не сразу, но постепенно мог бы дать такие результаты.

Более того, есть так называемые «грязные» ядерные бомбы. Это означает, что боевые части будут нести заряд, который заражает соответствующую местность. Но есть и совсем другие поражающие факторы. Такую бомбу можно сделать достаточно быстро, но в мире такую бомбу воспринимают как бомбу террористов…

Когда есть политическая воля, тяжелый труд, поддержка народа, то можно достичь», – заявил Романенко.

При этом генерал уточнил, что восстановление ядерного оружия для Украины «может занять от пяти лет и больше, в зависимости от того, когда начинать, какие иметь ресурсы. Будут давить не только враг наш, страна-агрессор, а и союзники о недопустимости такого подхода, как они и всегда говорили. А начинать надо – у нас есть станции атомные, там соответствующие компоненты для бомбы, и организовывать их обогащение».

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что, если его страну не примут в НАТО, Украина может восстановить свой ядерный потенциал.

«Положение катастрофическое. Украина оказалась между Скиллой и Харибдой, причем по сравнению с Путиным и его кровожадным режимом это шестиглавое морское чудовище кажется еще довольно безобидным. Мы застряли в очень сложном, в пожароопасном затруднении. Кремль стремится уничтожить Украину как государство и народ. Он просто сотрет нас с карты, в последние дни мы это только и слышали. По нашим данным, он перебросил на границу почти 90 000 войск, а также свои системы вооружения, а также войска в уже оккупированные Крым и Донбасс. Мы имеем дело с самыми массовыми передвижениями войск в России со времен Второй мировой войны. Это, к сожалению, очень реальные военные приготовления нового военного нападения на Украину.

Наши разведывательные службы и мы предполагаем, что в течение следующих нескольких недель эта цифра увеличится до 110 000, а это почти половина нашей армии.

Нам нужны не только те заявления о солидарности, которые мы получили. Нам нужно полное перевооружение армии. Мы должны сделать все возможное, чтобы Путин не смог напасть на нас завтра. Для этого у нас есть только одна возможность, а именно то, что Украина, наконец, станет членом НАТО.

У Украины нет иного выбора. Или мы являемся частью союза, такого как НАТО, или у нас остается единственный вариант — вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом. Иначе как мы можем гарантировать свою защиту?» – сказал Мельник.