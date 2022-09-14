Украинский генерал: «Мы уже победили. Осталось добить врага в его логове»

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Новости Украины

Россия – это вечный враг Украины, и Киеву будет спокойно только в том случае, если РФ исчезнет навсегда.

Об этом в эфире YouTube-канала «Знай 24» заявил бывший замглавы СБУ генерал-майор Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже победили морально и психологически. Осталось только красиво, спокойно без напряжения, без уничтожения наших городов, вытеснить врага с наших территорий, сделать там демилитаризованную, буферную зону у наших границ и начать работать над нашей безопасностью в будущем», – сказал генерал.

«Эту проблему надо решать, потому что это вечный враг, и пройдёт определённое время после победы, и он всё равно поднимет голову и начнёт куда-то лезть. До тех пор, пока не он будет уничтожен в своём логове полностью, чтобы не существовало такого государственного образования, которое сейчас есть», – сказал Ягун.