Украинский генерал: Нам грозит потеря Часова Яра

На Артемовском направлении Украина в ближайшее время потеряет еще один населенный пункт.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин поставил задание захватить эти населенные пункты. Кроме того, поставлено также задание по захвату Купянска. Но Купянск – это более долгосрочная перспектива для русских.

Что касается Бахмутского направления, враг имел определенный тактический успех на определенных участках. И, к сожалению, активное использование, в первую очередь, FPV-дронов и радиоразведки позволило ему достигать определенных успехов», – сказал генерал.