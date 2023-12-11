Украинский генерал: Нам грозит потеря Часова Яра
На Артемовском направлении Украина в ближайшее время потеряет еще один населенный пункт.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин поставил задание захватить эти населенные пункты. Кроме того, поставлено также задание по захвату Купянска. Но Купянск – это более долгосрочная перспектива для русских.
Что касается Бахмутского направления, враг имел определенный тактический успех на определенных участках. И, к сожалению, активное использование, в первую очередь, FPV-дронов и радиоразведки позволило ему достигать определенных успехов», – сказал генерал.
«И для понимания, в будущем ближайшая перспектива на Бахмутском направлении для врага – это все-таки захват Часов Яра, потому что с учетом той интенсивности, с которой они разрушают любые здания в Часов Яре, лишая наших воинов любой возможности перемещаться и использовать эти здания для ведения боя, понятно, что тут будет основное направление и их действия к подходам к Часову Яру как раз указывают на это», – заявил Кривонос.
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