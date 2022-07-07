Украинский генерал: «Нападем на российский Херсон – Москва объявит нам войну»

07.07.2022  17:27 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Чтобы начать мобилизацию, России необходимо найти повод официального объявления войны Украине.

Об этом в эфире «Politeka» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы начать мобилизацию, России необходимо найти повод официального объявления войны Украине. Об этом в...

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«Проблема в том, что они  не могут объявить всеобщую мобилизацию. Всеобщая мобилизация – это нужно объявить, что «спецоперация не удалась или удалась». Либо, удалась, но Украина не успокоилась, она фактически объявила нам войну. Например, объявить, что Херсон – это российская территория, и Украина атакует нашу территорию, поэтому мы объявляем полноценную войну Украине.

После этого, можно сказать, что Россия находится в состоянии войны с Украиной, теперь уже все называть своими именами и в рамках этого законодательства объявлять военное положение, мобилизацию, ставить все на рельсы. Но экономика… Это же не Советский Союз», – говорит генерал.

«Люди уже привыкли к тому, что так просто их загнать можно только через какие-то ГУЛАГи. Нужно поломать систему. Только после поломки системы, люди могут действительно за пайку хлеба работать на заводах. Насколько Россия может это вернуть – не знаю», – рассуждал Ягун.

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