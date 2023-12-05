Украинский генерал: Наши военные злые и готовы действовать в интересах России

Украинские военные обозлены и готовы к радикальным действиям.

Об этом в эфире интернет-блога News Room заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, накануне военных взбесила новость о том, что пока они воюют и гибнут на фронте, Киев запускает так называемый «лыжный экспресс» – поезд в Карпаты, которым пользуются любители покататься по склонам гор на лыжах.

«Вчера, общаясь со своими побратимами, которые на фронте, – сказать, что они недовольны – это практически ничего не сказать. Они просто очень злые, мягко говоря. На много вещей, которые сейчас в обществе, они говорят: «Не трогайте Залужного, дайте возможность армии воевать, не тащите в политику армию».

Еще больше раздражения вчера вызвало информационное сообщение о этих лыжных поездах, как мы их уже назвали. Это вообще – парни, которые только что вернулись с задания, пишут мне и говорят: «Мы воюем, мы гибнем, мы мерзнем, а какая-то быдлота будет кататься на лыжах? «Они вообще понимают, что в стране война, они об этом не забыли? Они когда-нибудь в жизни ощущали, как воняют кишки убитого мужчины, которого разорвало?», – возмущается генерал.