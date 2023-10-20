Украинский генерал назвал целью номер один российские военные заводы в тылу

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Российские военные заводы являются приоритетными целями для украинских средств поражения.

Об этом в эфире интернет-блога «Даша Счастливая» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам генерала, Украина уже может доставать до тыловых регионов России и наносить удары беспилотниками.

«Что касается уничтожения критической инфраструктуры врага, то цель номер один для ВСУ – это те заводы, которые производят продукцию в глубоком тылу Российской Федерации. Это Подмосковье, достаточно большое количество предприятий, средняя Волга и далее на Урал.

Мы уже можем доставать до этих заводов, теперь задача, чтобы количество беспилотных летательных аппаратов, которые мы выпускаем, было значительно увеличено, чтобы мы могли применять тактику пчелиных роев, чтобы и российское ПВО не успевало реагировать на количество и мощность наших ударов», – заявил Кривонос