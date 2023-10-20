Украинский генерал назвал целью номер один российские военные заводы в тылу

Анатолий Лапин.  
20.10.2023 13:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 698
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Российские военные заводы являются приоритетными целями для украинских средств поражения.

Об этом в эфире интернет-блога «Даша Счастливая» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные заводы являются приоритетными целями для украинских средств поражения. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По словам генерала, Украина уже может доставать до тыловых регионов России и наносить удары беспилотниками.

«Что касается уничтожения критической инфраструктуры врага, то цель номер один для ВСУ – это те заводы, которые производят продукцию в глубоком тылу Российской Федерации. Это Подмосковье, достаточно большое количество предприятий, средняя Волга и далее на Урал.

Мы уже можем доставать до этих заводов, теперь задача, чтобы количество беспилотных летательных аппаратов, которые мы выпускаем, было значительно увеличено, чтобы мы могли применять тактику пчелиных роев, чтобы и российское ПВО не успевало реагировать на количество и мощность наших ударов», – заявил Кривонос

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть