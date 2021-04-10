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10.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
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Украинский генерал назвал города, которые хочет вернуть себе Россия

Новости Украины

Российская армия может начать операцию по принуждению Украины к миру практически с любого направления – севера, юга или востока.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, потенциально опасными для Киева являются южные области, Донбасс и север Украины.

«Давайте вспомним, что за предыдущие восемь лет и сколько раз россияне отрабатывали эти вопросы, что касаются проведения учений вдоль наших границ? У них вариантов действий с любой точки нашей границы с Россией хватает.

И они будут, во-первых, пытаться расшатать ситуацию внутри Украины, чтобы провести дестабилизацию, и их интересуют те места, которые являются критически важными. А это, в первую очередь, Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье, Харьков.

Это те места, где, во-первых, находится нормальная, развитая инфраструктура аэродромов, где в случае успеха, они смогут посадить потом свои самолеты и вертолеты, которые потом расскажут, что это захваченная у украинских Вооруженных сил повстанцами авиационная техника и смогут наращивать эту ситуацию. Это первый вариант.

Второй вариант – то количество сил и средств морского десанта, которые сейчас проводят сосредоточение в районе Новороссийска и Севастополя, в любой момент может быть выдвинуто и высажено на тех участках, которые предназначены для ведения успешных морских десантов.


Следующий вариант – непосредственно со стороны Донбасса напряжение ситуации, эскалация конфликта, отвлечение всех сил и средств, что у нас есть, и потом нанесение удара на тех участках, где у нас пустота.

Этот вариант тоже возможен – это Харьковская область, Черниговская и Сумская области. Потому вариантов много, и мы не сможем одной ладонью накрыть эту большую страну, которую нам надо защищать», – сокрушается Кривонос.

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