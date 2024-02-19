Украинский генерал назвал следующие направления российского наступления

Анатолий Лапин.  
19.02.2024 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


После Авдеевки Россия может додавить ВСУ на Артемовском, Купянском направлениях, а потом ликвидировать плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После Авдеевки Россия может додавить ВСУ на Артемовском, Купянском направлениях, а потом ликвидировать плацдарм...

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По мнению Кривоноса, у России достаточно резервов для переброски на нужные ей направления.

«Задача нашей разведки – выявить эту переброску. Самое простое для них – это, конечно, Купянское направление. Они, я думаю, следующее, что будут додавливать – это Бахмутское направление, а именно – захват Часов Яра.

Они давно уже подбираются, подрезают его, и ситуация довольно сложная. Что касается юга – у них мечта уже давно уничтожить наш плацдарм на левом берегу Днепра, потому силы и средства у них есть. Куда они их теперь перебросят – увидим, время покажет», – заявил Кривонос.

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