Украинский генерал назвал следующие направления российского наступления

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После Авдеевки Россия может додавить ВСУ на Артемовском, Купянском направлениях, а потом ликвидировать плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению Кривоноса, у России достаточно резервов для переброски на нужные ей направления.

«Задача нашей разведки – выявить эту переброску. Самое простое для них – это, конечно, Купянское направление. Они, я думаю, следующее, что будут додавливать – это Бахмутское направление, а именно – захват Часов Яра. Они давно уже подбираются, подрезают его, и ситуация довольно сложная. Что касается юга – у них мечта уже давно уничтожить наш плацдарм на левом берегу Днепра, потому силы и средства у них есть. Куда они их теперь перебросят – увидим, время покажет», – заявил Кривонос.