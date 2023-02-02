Украинский генерал назвал возможные направления российского наступления
Российская армия может начать атаку широким фронтом и, выявив наиболее слабые места ВСУ, быстро перебросить туда подкрепление для развития наступления.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам генерала, Россия хорошо знает болевые точки Украины и может атаковать от границы с Ровенской области до южных рубежей.
«Русские сейчас продолжают в своем глубоком тылу готовить тех чмобиков, как мы их называем с неуважением, это чуть более 300 тысяч, и они уже закончили боевое слаживание в составе рот, и это достаточно серьезный резерв. Следующее – они на территории Республики Беларусь, на аэродромах сейчас занимаются активной подготовкой техники к десантированию и планируют также проводить десантную операцию», – сказал генерал.
Он не исключает, что со стороны Белоруссии будет иметь место попытка ввести в заблуждение.
«Но современная война не рассматривает один вариант применения войск. Как мы видим, русские всегда пытаются на нескольких участках проводить определенные действия и там, где у них есть успех, они потом быстро наращивают свои усилия, имея достаточно хорошую способность по переброске личного состава и техники.
Поэтому варианты наступления достаточно широкие – от наступления на Славянск, Краматорск с лиманского направления, варианты наступления непосредственно с авдеевского направления, как и наступление на запорожское направление. Все эти варианты возможны. Это что касается внутри нашей страны.
Что вне Украины? Это направление вдоль Харькова на Павлоград, плюс широкое применение вдоль украино-белорусской границы. Это и луцкое, и ровенское направления, и те же две атомные станции, которые враг попытается если не захватить, то, по крайней мере, уменьшить их работоспособность. Они четко понимают наши болевые точки, критическую нашу инфраструктуру, и понимают, куда наносить удары», – заявил Кривонос.
Спасибо!
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