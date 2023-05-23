Украинский генерал не верит Байдену, заявившему о высоких потерях русских в Артемовске

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ЧВК «Вагнер», взявшая под свой контроль Артемовск, не уничтожена и продолжает существовать, Россия благодаря этому сохранила десятки тысяч жизней военных, а Украина понесла большие потери в боях за город.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замначальника ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, вопрос о том, стоило ли удерживать город ценой огромных жертв ВСУ, остается открытым.

«Кто вам сказал, что Пригожин разбит, и что он хочет уйти из Бахмута? Организация под названием частная военная компания «Вагнер» еще существует и имеет свои интересы не только в России, но и за границами России. На этом этапе просто, как в той пьесе, мавр сделал свое дело, мавр должен умереть. Вот де-факто их уберут, потому что они сделали свою грязную работу, и за счет этой грязной работы оставили живыми не один десяток тысяч российских военных… У нас также есть потери, и соотношение этих потерь со временем расставит точки над i, нужно ли было держать Бахмут или не нужно», – заявил Кривонос.

Он подверг сомнению слова президента США Джо Байдена о том, что в Бахмуте Россия потеряла 100 тысяч солдат.

«Прекрасные слова американского президента, один вопрос, кто же посчитал и каким образом посчитали эти потери русских? Наверное, в каждом российском морге есть представитель американских разведчиков, который считает потери? Поэтому эта цифра еще подлежит сомнению. Она очень оптимистическая для нас, но мы не понимаем, откуда она взялась. Если это соответствует действительности, это прекрасно. Для украинской армии, для украинского народа это прекрасно, но вопрос в том, кто задаст вопрос, сколько полегло украинцев за 40 квадратных километров, каким по площади является город Бахмут», – сказал генерал.