Украинский генерал недоволен символической военной помощью Запада

07.02.2022  17:36 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Оружие, поставляемое Украине странами Запада, представляет собой лишь символическую помощь, которая не оказывает существенного влияния на обороноспособность страны.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Оружие, поставляемое Украине странами Запада, представляет собой лишь символическую помощь, которая не оказывает существенного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По мнению Маломужа, куда лучше было бы, если бы Запад помог Украине с технологиями и финансированием совместных проектов.

«Она [помощь] не является критической для Украины, для вооруженных сил. Я бы все-таки исходил из позиции того, что лучше бы они дали нам технологии и деньги для подготовки, для реализации по нашим проектам современных видов вооружения. С их, например, современными разработками в системе наведения, радиотехники, более мощных систем управления огнем – это то, в чем сегодня нуждается Украина.

И финансы. Это то, что даст перспективу и поднять наш ОПК, сегодня обеспечить современным оружием пятого поколение – это соразмерно России и даже странам Европы, и каждый батальон, каждую роту обеспечить условно «Корсарами», «Стугнами» и другими, которые будут даже лучше, чем «Джавеллины», – сказал генерал.

«Потому что мы имеем собственную разработку, имеем современные вооружения, современные средства наведения и контроля, и это обеспечивает выпуск их десятков тысяч. Не десятки или сотня, которая прибыла в Украину, которая имеет значение, но не решающее – это больше символический жест поддержки. Вот это то, что даст перспективу.

Потому что вооружение, которое поступает из Британии, США, даже Польши, если оно – производства других стран, оно требует не только подготовки нашего личного состава, а и обслуживания, и ремонта. А ремонтные все базы находятся за границей, обслуживание и все элементы находятся обязательно при участии иностранных специалистов. Это и финансово затратно, технологически сложно, несовместимо часто бывает с нашими средствами – технически несовместимо и по калибрам, и по другим направлениям. Потому нужны нам и совместные стандарты», – заявил Маломуж.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть