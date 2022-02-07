Украинский генерал недоволен символической военной помощью Запада

Новости Украины

Оружие, поставляемое Украине странами Запада, представляет собой лишь символическую помощь, которая не оказывает существенного влияния на обороноспособность страны.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Маломужа, куда лучше было бы, если бы Запад помог Украине с технологиями и финансированием совместных проектов.

«Она [помощь] не является критической для Украины, для вооруженных сил. Я бы все-таки исходил из позиции того, что лучше бы они дали нам технологии и деньги для подготовки, для реализации по нашим проектам современных видов вооружения. С их, например, современными разработками в системе наведения, радиотехники, более мощных систем управления огнем – это то, в чем сегодня нуждается Украина. И финансы. Это то, что даст перспективу и поднять наш ОПК, сегодня обеспечить современным оружием пятого поколение – это соразмерно России и даже странам Европы, и каждый батальон, каждую роту обеспечить условно «Корсарами», «Стугнами» и другими, которые будут даже лучше, чем «Джавеллины», – сказал генерал.

«Потому что мы имеем собственную разработку, имеем современные вооружения, современные средства наведения и контроля, и это обеспечивает выпуск их десятков тысяч. Не десятки или сотня, которая прибыла в Украину, которая имеет значение, но не решающее – это больше символический жест поддержки. Вот это то, что даст перспективу. Потому что вооружение, которое поступает из Британии, США, даже Польши, если оно – производства других стран, оно требует не только подготовки нашего личного состава, а и обслуживания, и ремонта. А ремонтные все базы находятся за границей, обслуживание и все элементы находятся обязательно при участии иностранных специалистов. Это и финансово затратно, технологически сложно, несовместимо часто бывает с нашими средствами – технически несовместимо и по калибрам, и по другим направлениям. Потому нужны нам и совместные стандарты», – заявил Маломуж.